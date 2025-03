Flughafen BER - Koalitionen in Berlin und Brandenburg streiten über Nachtflugverbot

Di 04.03.25 | 18:07 Uhr

Nachts dürfen am Flughafen BER keine Maschinen landen. Die Anwohner haben dann Ruhe, Airlines stöhnen jedoch über Umwege. Während der Berliner Regierungschef auf Lockerungen drängt, diskutiert Brandenburg eine Ausweitung der Verbotszeiten.

Der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner will Ausnahmen vom Nachtflugverbot am Hauptstadtflughafen BER (Dahme-Spreewald) vorantreiben. Es sei weder im Interesse der Umwelt noch der Passagiere, wenn Flugzeuge wegen weniger Minuten Verspätung weite Umwege fliegen müssten, sagte der CDU-Politiker auf der internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin.



Dies sei ein Thema, das man mit der Landesregierung Berlin, aber auch in einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit der Landesregierung Brandenburg angehen werde, sagte Wegner. "Das ist ein Punkt, den ich mir durchaus vorstellen kann, der nicht nur wünschbar, sondern auch machbar ist." Wegner betonte, dass es sich nicht um Hunderte Maschinen täglich handele, sondern die Zahl überschaubar sei.

Giffey (SPD) sieht Anrecht auf Nachtruhe

Am BER gilt von 0.00 Uhr bis 5.00 Uhr ein Nachtflugverbot. Airlines klagen immer wieder darüber. So hieß es von Ryanair, zwei Maschinen hätten Mitte Februar nach Hannover umgeleitet werden müssen, "weil die Flugsicherung ihnen eine Landung innerhalb von 20 Minuten nach Beginn des Nachtflugverbots am Berliner Flughafen verweigerte".



Wegner machte nun deutlich, dass er kein Freund des Nachtflugverbots ist, aber keine politischen Mehrheiten im schwarz-rot regierten Berlin sieht, die Regelung zu ändern. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sagte dazu: "Ich finde nicht, dass wir das Nachtflugverbot schleifen sollten. Die Berlinerinnen und Berliner haben ein Anrecht auf ihre Nachtruhe. Das Wachstum wird nicht gehemmt durch ein Nachtflugverbot."

SPD und BSW in Brandenburg debattieren über längere Ruhezeit

Zwischen den Brandenburger Koalitionsparteien SPD und BSW herrscht wiederum Uneinigkeit bezüglich einer möglichen Ausweitung des Nachtflugverbots am Flughafen BER. Aktuell gilt am Flughafen BER ein Nachtflugverbot zwischen 23:30 und 5:30 Uhr. In einem Volksbegehren war eine Erweiterung auf den Zeitraum 22:00 bis 6:00 Uhr gefordert worden. SPD und BSW hatten sich im Koalitionsvertrag für ein entsprechend ausgeweitetes Nachtflugverbot eingesetzt. Am Montag sagte BSW-Infrastrukturminister Detlef Tabbert dem "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt] nun aber: "Das Nachtflugverbot, so wie es jetzt gilt, halte ich für gut und richtig. Es muss konsequent eingehalten werden. Dabei sollte man es aber lassen." Man müsse Lärmschutz und Wirtschaftlichkeit abwägen, so Tabbert. Das bisherige Nachtflugverbot würde beider Interessen gerecht. "Der Flughafen muss auch ein bestimmtes Flugaufkommen realisieren können. Sonst zahlt der Steuerzahler drauf, Eigentümer sind ja Brandenburg, Berlin und der Bund." In den vergangenen zehn Jahren seien Lärmemissionen durch den Einsatz neuer Flugzeugtechnologie "massiv zurückgegangen", so Tabbert.

SPD für achtstündiges Nachtflugverbot

Die SPD in Brandenburg zeigt sich "verwundert" über Tabberts Äußerungen. Der parlamentarische Geschäftsführer und flughafenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Ludwig Scheetz kritisierte den BSW-Infrastrukturminister für dessen Haltung. "Unser Koalitionsvertrag ist eindeutig: Er sieht mehr Schutz für die Menschen vor, die vom Fluglärm betroffen sind. Wir erwarten daher von unserem Koalitionspartner, dass er sich an diese Vereinbarung hält, um die Anwohnerinnen und Anwohner der Flughafenregion zu entlasten. Brandenburg darf als bisher einziger Gesellschafter, der sich für ein konsequentes Nachtflugverbot einsetzt, nicht wackeln." Die SPD-Landtagsfraktion stehe klar zum Volksbegehren und setze sich weiterhin für ein Nachtflugverbot von 22.00 bis 6.00 Uhr ein.

