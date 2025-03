Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen findet am Freitag die dritte Verhandlungsrunde statt. Verdi will im Vorfeld den Druck erhöhen: Unter anderem sollen Beschäftigte von Sparkassen, Kitas und Kliniken wie Vivantes und Charité in den Ausstand gehen.

Am Dienstag sind konkret die Beschäftigten der Kreisverwaltungen Uckermark und Barnim, der Stadtverwaltung Schwedt/Oder, Prenzlau, Eberswalde und Joachimsthal, der Gemeinde Panketal, des Amtes Britz -Chorin-Oderberg sowie des Wasserstraßen-Schifffahrtsamtes Oder-Havel zum Warnstreik aufgerufen. In Schwedt/Oder findet um 11 Uhr an der Stadtbrücke auch eine Streikkundgebung statt.

Am Mittwoch findet um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Frankfurt/Oder ebenfalls eine Streikkundgebung statt. Am dem Tag sollen in Brandenburg auch die Beschäftigten der Gemeinden in Märkisch Oderland, Oder-Spree, der Städte Altlandsberg, Bad Freienwalde, Beeskow, Eisenhüttenstadt, Erkner, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Lebus, Müncheberg, Storkow, Strausberg, Werneuchen und Wriezen, des Wasserstraßen-Schifffahrtsamtes Oder-Havel (Außenbezirk Frankfurt/Oder), der Agentur für Arbeit Frankfurt/Oder mit ihren Jobcentern, sowie die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg am Standort Frankfurt/Oder am Warnstreik teilnehmen.

Am Freitag ruft Verdi dann auch in mehreren Landkreisen sowie bei der Stadt Cottbus die Beschäftigten zum Warnstreik auf, die in Kommunalverwaltungen und kommunalen Einrichtungen wie Kitas und Horte beschäftigt sind. Am Freitag nehmen laut Verdi die Streikenden an einer Streikkundgebung in Potsdam teil. Die Kundgebung beginnt demnach um 10 Uhr auf dem Platz am Neuen Lustgarten in Potsdam. Im Anschluss startet ein Demonstrationszug zum Luftschiffhafen, wo ab 12 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet.