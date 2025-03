Öffentlicher Dienst - Warnstreiks in der Region gehen am Freitag weiter

dpa/S.Gollnow Video: rbb24 Abendschau | 06.03.2025 | Max Kell | Bild: dpa/S.Gollnow

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gehen die Warnstreiks am dritten Tag weiter. In Berlin wird erneut bei der BSR sowie in den Kliniken von Charité und Vivantes gestreikt. Betroffen von den Warnstreiks ist auch Brandenburg.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden am Freitag fortgesetzt

Stadt- und Kreisverwaltungen sowie Kitas und Horte im Westen Brandenburgs eingeschränkt

Hintergrund ist Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, verhandelt wird für 2,5 Millionen Beschäftigte

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen werden die Warnstreiks auch am Freitag fortgesetzt. In Potsdam und im westlichen Brandenburg sind etwa die Beschäftigten der Stadt- und Kreisverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen. Auch Kitas und Horte sollen dort bestreikt werden. In Hennigsdorf soll am Vormittag eine Kundgebung und Demonstration auf dem Rathausplatz stattfinden.





In Berlin setzen laut Verdi unter anderem die Beschäftigen von Charité und Vivantes ihre Streiks am Freitag fort. Auch bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) soll der Streik fortgeführt werden. Dort sind zudem vom 10. bis 16. März einzelne Teilbereiche und an drei Tagen die gesamte Belegschaft zum Streik aufgerufen.

Verdi gab an, für Freitag solle vor allem zu Warnstreiks bei Berufsgruppen aufgerufen werden, die besonders häufig von Frauen ausgeübt werden: also Kitas und andere Einrichtungen für soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege. Anlass ist der sogenannte Equal Pay Day am 7. März und der Internationale Frauentag am 8. März. "Der Streiktag am Equal Pay Day / Frauentag ist ein deutliches Signal für mehr Lohngerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen in den sozialen (Frauen-) Berufen im öffentlichen Dienst und eine Reaktion der Beschäftigten darauf, dass es auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot gab", erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. "Das Leben der Beschäftigten ist oft durch Doppelt- und Dreifachbelastungen geprägt", erklärte Behle. "Neben der Arbeit müssen die eigenen Kinder versorgt und Angehörige gepflegt werden."

Tarifstreit geht in die dritte Runde

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Verhandelt wird für insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat sowie mehr freie Tage.



Die Arbeitgeber haben kein konkretes Angebot vorgelegt, haben aber die Forderungen von Verdi als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Einzelne Mitglieder des Verbands der Kommunalen Arbeitgeber (VKA) fordern den völligen Verzicht auf Lohnerhöhungen. Mitte Februar hatte es bei der letzten Verhandlungsrunde keine Annäherung gegeben. Für den Bund sitzt Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mit am Tisch. Die Tarifverhandlungen werden vom 14. bis 16. März in Potsdam fortgesetzt. In den vergangenen Wochen gab es bereits bundesweit mehrfach teils flächendeckende Warnstreiks, etwa auch in Kliniken.

Streiks bereits am Mittwoch und Donnerstag

Seit Mittwoch kam es in der Region deshalb zu Warnstreiks. In Teilen Brandenburgs wurden die Mülltonnen nicht geleert. An dem Ausstand beteiligten sich Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe in Potsdam (STEP), Potsdam-Mittelmark (APM) und Südbrandenburg (SBAZV). Vereinzelte Recyclinghöfe wie in Ludwigsfelde und Luckenwalde blieben geschlossen. In einigen Orten fiel die Altpapierabholung aus. In anderen Gemeinden wurde der Hausmüll nicht abgeholt. Betroffen sein sollte auch die Straßenreinigung in Potsdam, wie es auf der Internetseite der Abfallentsorgung der Landeshauptstadt hieß.

Laut Verdi beteiligten sich dann am Donnerstag in Berlin und Brandenburg rund 4.000 Beschäftigte an dem Arbeitskampf. In Berlin versammelten sich am Vormittag rund 1.500 Menschen zu einer Verdi-Kundgebung am Virchow-Klinikum in Wedding. Bei der BSR waren laut der Gewerkschaft etwa 2.000 Beschäftigte im Streik. In Brandenburg beteiligten sich laut Verdi rund 500 Beschäftigte am Warnstreik in Cottbus und den umliegenden Landkreisen. Kitas und Horte blieben teilweise geschlossen, Angebote in Bürgerämtern waren eingeschränkt.

