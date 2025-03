Ruslan Montag, 24.03.2025 | 10:24 Uhr

Das Problem ist genau umgekehrt. Viele Deutsche nehmen das gar nicht wahr. Wenn du heute in Russland gegen Putin bist, bist du gegen die Kirche und bist du gegen Gott. So sagt niemand mehr etwas. Jeder sagt dort, er ist für Frieden, er ist gegen Krieg. Aber Russland muss sich verteidigen wenn es angegriffen wird. In Kiew und Berlin regieren die Faschisten usw. Meine Schwiegermutter sagt, Ukraine ist russisches Gebiet, 1 Million tote russische Soldaten sind gerechtfertigt, immerhin kommen sie alle in den Himmel. Sie geht jeden Tag in die Kirche und zu Lidl