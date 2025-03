Auf die Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kommen in diesem Jahr erhebliche Einschränkungen zu. Die BVG treibt mehrere Bauvorhaben an U-Bahn-Haltestellen, Gleisen, Tunnel und Brücken voran, um das "in Teilen über 120 Jahre alte und sehr komplexe U-Bahnnetz fit für die Zukunft zu machen", wie ein Sprecher dem rbb am Montag sagte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt] berichtet.