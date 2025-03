Die Tarifverhandlungen bei der BVG waren vorerst gescheitert. Zwar zeigen sich beide Seiten mittlerweile für eine Schlichtung bereit. Der geplante Warnstreik am Mittwoch und Donnerstag soll laut Verdi aber wohl noch stattfinden.

Einzelne Detailfragen zur Schlichtung seien noch offen. "Beide Seiten gehen davon aus, diese Fragen in den nächsten Tagen gemeinsam zu klären", hieß es in einer Erklärung.

Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zeichnet sich eine Schlichtung ab. Nach einem Gespräch mit der Gewerkschaft Verdi am Dienstag teilte die BVG mit, die Sondierung für eine Schlichtung sei positiv verlaufen.

Warnstreik, unbefristeter Streik, Schlichtung: Was bedeutet das?

Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt bestätigte dem rbb die Darstellung der BVG. An dem für Mittwoch und Donnerstag angekündigten Warnstreik wolle die Gewerkschaft aber festhalten. "Die Warnstreiks finden wie geplant statt", sagte Arndt dem rbb. Fahrgäste müssen sich also in den nächsten beiden Tagen erneut auf erhebliche Einschränkungen im Berliner Nahverkehr einstellen.

Auch die ab Mittwoch geplante Urabstimmung, die gegebenenfalls später unbefristete Streiks ermöglichen würde, soll wie geplant stattfinden, sagte Arndt.

Verdi hatte die seit Mitte Januar laufenden Tarifgespräche für die rund 16.600 Beschäftigten der BVG am vorigen Freitag für gescheitert erklärt. Knackpunkt in den Verhandlungen ist vor allem die Höhe des Grundgehalts. Bei einer Schlichtung werden externe Vermittler hinzugezogen, um in den Tarifverhandlungen eine Lösung zu finden.