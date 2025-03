"Wir sind bereit uns zu einigen", so Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt. Der BVG-Vorstand habe noch einmal die Chance, weitere Streiks zu verhindern. Die BVG begrüßte ebenfalls den nun gefundenen Termin. Wer gute Lösungen für die Mitarbeitenden, die Fahrgäste und das Unternehmen finden wolle, müsse verhandeln.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen zusätzlichen Verhandlungstermin im aktuellen Tarifstreit geeinigt. Das teilten beide am Dienstag mit. Die Verhandlungen werden demnach am 12. März fortgeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt schließt Verdi weitere Warnstreiks aus.

Im Tarifstreit zwischen Verdi und den Berliner Verkehrsbetrieben hat die Gewerkschaft ein 24-Stunden-Ultimatum gestellt: Sollte die BVG kein neues, schnelles Terminangebot zu Verhandlungen unterbreiten, sollen Busse und Bahnen wieder still stehen.

Die Tarifverhandlungen für die rund 16.600 Beschäftigten der BVG waren in der vergangenen Woche entscheidend vorangekommen. Da der nächste reguläre Verhandlungstermin erst am 21. März anberaumt war, hatte die Gewerkschaft am Montag die Arbeitgeberseite aufgefordert, sich binnen 24 Stunden zu zügigeren Verhandlungen bereit zu erklären.

Das ist nun mit der Einigung auf einen neuen Verhandlungstermin geschehen.