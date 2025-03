Daimon Freitag, 21.03.2025 | 21:11 Uhr

Also als ich zuletzt bei der BVG nachgeschaut habe, lag das monatliche Einstiegseinkommen für Fahrer ungefähr bei 3100 Schleifen (inkl. Zulagen und Einmalzahlungen) bei 37,5 Wochenstunden, wenn der Führerschein vorhanden ist. Im Median verdienen Busfahrer in Berlin 3309 € laut Statistik der Arbeitsagentur. Der bundesweite Median (bei durchschnittlich mehr als 37,5 Wochenstunden wohlgemerkt) liegt bei 3289. Keine Ahnung, warum man hier in den Kommentaren so oft etwas davon liest, dass Busfahrer in Berlin am schlechtesten in ganz Deutschland bezahlt werden. Das ist Quatsch. Und der Vergleich mit anderen Großstädten ist mit Vorsicht zu genießen - die Lebenshaltungskosten in Stuttgart, München etc. sind eine ganz andere Hausnummer. Und auf diesen eigentlich guten Medianverdienst (auch im Vergleich) will Verdi jetzt mit den erhöhten Zulagen etc. bei den Fahrern 1250 Euro obendrauf packen, plus 13. Gehalt, also im Monatsschnitt rund 4900 Euro draus machen. Also sorry Leute ... Nee ...