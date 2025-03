Schneider Berlin Steglitz Montag, 24.03.2025 | 14:23 Uhr

Eine Anmerkung im allgemeinen



In vielen Jobs in Berlin verdient man weniger als in den meisten Bundesländern und das in allen Branchen und auch bei den Beamten des Landes Berlins. Die allgemeinen Kosten steigen bei allen genauso wie bei den Menschen die streiken.



Liegt das eigentliche Problem nicht daran, dass die Kosten für unser Leben einfach uns übermannen. Müssten wir dann nicht alle streiken in welcher Form auch immer ?