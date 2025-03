Gier frisst Hirn Berlin Freitag, 14.03.2025 | 16:15 Uhr

Auch wenn ich eigentlich auf der Seite der Beschäftigten bin, reicht es meiner Meinung nach.

Wenn das Management der BVG es versteht, wird vor diesem Hintergrund in den nächsten Jahren mglst. viel automatisiert und dann sind in wenigen Jahren viele Jobs (z.B. U-Bahnfahrer) weg. Wann fahren die U-Bahnen endlich automatisch, ohne Fahrer/-in?



Es ist eine Preisspirale, die sich die Bürger nicht mehr leisten können.



Wofür benötigt man eine Marketingabteilung bei einem Monopolunternehmen?

Diese und weitere Fragen muss man sich vor diesen Forderungen einfach stellen, oder?



Das, was hier passiert, ist reine Erpressung meiner Meinung nach.



Irgendwann wird es dann so wie derzeit in den USA ... leider ... der Tag wird auch in Deutschland wahrscheinlich kommen.