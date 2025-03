Michael Berlin Freitag, 21.03.2025 | 08:32 Uhr

Das Angebot wurde bei Bus und U-Bahn bereits spürbar verschlechtert. Wenn das Land Berlin wegen leerer Kassen nicht mehr Geld hat dann bleiben nur weitere Kürzungen. Da bietet sich naheliegenderweise der Sonntag an. An diesem Tag müssen die wenigsten Leute zur Arbeit und die Lohnkosten am höchsten. Dann können die BVG Mitarbeiter mehr Zeit mit der Familie verbringen und es wird viel Geld gespart. Preiserhöhungen stoßen wegen dem Deutschland Ticket an Grenzen.