So kommen Fahrgäste um den BVG-Warnstreik herum

Erneut müssen Pendler in und nach Berlin 48 Stunden ohne U-Bahn, Straßenbahn und Bus klarkommen. Grund ist ein Warnstreik bei der BVG. Welche Alternativen gibt es und welche Buslinien sind nicht betroffen? Ein Überblick.

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi werden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch und Donnerstag bestreikt. Hintergrund ist der Tarifkonflikt zwischen der BVG und der Gewerkschaft. Wenn Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs von A nach B kommen wollen, gibt es dennoch Möglichkeiten für sie.

Die BVG wird seit Dienstbeginn am Mittwoch erneut bestreikt. Seitdem fahren in Berlin keine U- und Straßenbahnen und kaum Busse. Es gibt bisher keine Einigung auf einen neuen Tarifvertrag - ein unbefristeter Streik ist nicht ausgeschlossen.

Bahnen und Busse der BVG stehen seit Mittwochfrüh in Berlin still

In der Zeit von 9 bis 14 Uhr werden auf der Linie S1 zwischen Zehelndorf und Potsdamer Platz sowie auf der Linie S5 zwischen Mahlsdorf und Lichtenberg mehr Züge fahren. Laut S-Bahn sind es dann neun statt sonst sechs pro Stunde und Richtung.

Die BVG empfiehlt, alle Verbindungen vor der Fahrt noch einmal per App zu prüfen.

Wer trotz des Warnstreiks mobil bleiben will, kann auf Sharing-Angebote wie Jelbi von der BVG sowie weitere Anbieter von E-Rollern oder Miet-Fahrrädern zurückgreifen. Ebenso sind an Streiktagen Mietwagen und Sharing-Autos gut nachgefragt.

Der 48-stündige Warnstreik hat am Mittwoch um 3 Uhr morgens begonnen und endet am Freitagmorgen 3 Uhr. Er führt dazu, dass U-Bahnen, Straßenbahnen und fast alle Busse in diesem Zeitraum ausfallen.