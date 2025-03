Die Berliner Finanzämter waren im vergangenen Jahr deutlich erfolgreicher bei Steuernachprüfungen in Unternehmen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg hervor, der Anfang des Jahres von den Linken zur SPD gewechselt ist. Demnach wurden vor allem Großbetriebe deutlich intensiver überprüft, was zu Nachforderungen in Höhe von 345 Millionen Euro geführt hat. Die Prüfquote bei großen Unternehmen war mit 25 Prozent so hoch wie zuletzt 2012.



Insgesamt stellten die Prüfer der Finanzämter eine Summe von rund 638 Millionen Euro an zu wenig gezahlten Steuern fest. Im Jahr 2023 waren es dagegen nur rund 430 Millionen Euro, bei einer deutlich geringeren Prüfquote. Die Prüfer nahmen insgesamt mehr als 8.400 Betriebe unter die Lupe.