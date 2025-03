Ab Ende März verkehren nur noch halb so viele Nachtzüge wie bisher zwischen Berlin und Brüssel. Das geht aus Informationen der belgischen Eisenbahn und dem französischsprachigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Belgien hervor.

Demnach stellen die Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) ihre Nightjets zwischen den beiden Hauptstädten ab dem 28. März ein. Bislang konnten Passagiere jeweils dienstags, donnerstags und sonntags von Berlin-Ostbahnhof innerhalb von 14 Stunden im Schlaf- und Liegewagen nach Brüssel fahren. Montags, mittwochs und freitags gab es jeweils eine ÖBB-Nachtzugverbindung zurück nach Berlin.

Für Reisende besteht allerdings weiterhin die Möglichkeit, per Nachtzug in die belgische Hauptstadt und zurück zu reisen. Der Anbieter "European Sleeper" bieten an den gleichen Tagen eine Nachtzugverbindung an.