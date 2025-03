Helmut Krüger Potsdam Freitag, 28.03.2025 | 08:58 Uhr

Was die Ringbahnbrücke angeht, sollte m. E. geprüft werden, inwieweit und in welchem Maße die Verbindungskurve zwischen Halensee und Charlottenburg genutzt werden kann, um dort eine Umsteigemöglichkeit zwischen der südl. Ringbahn und der S 3, S 5 und S 7 anzubieten.



In der Gegenrichtung, d. h. in Richtung der nördl. Ringbahn, käme dann die U 7 und die U 9 ins Spiel, anstatt auf Ersatzbusse im Stau oder den Wohnstraßen Charlottenburgs zu setzen.