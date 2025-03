Mittwoch und Donnerstag - Busspuren werden während des BVG-Warnstreiks nicht für Autos freigegeben

Di 25.03.25 | 15:47 Uhr

Bild: Picture Alliance/Karl-Heinz Spremberg

Am Mittwoch und Donnerstag stehen in Berlin erneut Busse, Trams und U-Bahnen still. Auf den Straßen wird es dann voraussichtlich voller, doch auf Busspuren ausweichen dürfen Autofahrer nicht.

Mittwoch und Donnerstag wieder Streik bei der BVG

Autofahrer dürfen nicht auf Busspuren fahren

Verdi und BVG loten weiter Möglichkeit der Schlichtung aus

Ab Mittwoch Urabstimmung zu möglichem unbefristeten Streik

Während des geplanten BVG-Warnstreiks am Mittwoch und Donnerstag werden die Busspuren in Berlin nicht für den allgemeinen Verkehr freigegeben. Das teilte die Senatsverwaltung für Mobilität am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit und lehnte damit einen entsprechenden Vorschlag der CDU-Fraktion ab. Schon aus praktischen Gründen sei dies nicht möglich, sagte eine Sprecherin. So hätten Busspuren zum Teil separate Ampelschaltungen, die so kurzfristig nicht umprogrammiert werden könnten.

Picture Alliance/Rainer Keunenhof Wegner ruft zu Verzicht auf - Schlichtung im BVG-Tarifkonflikt zeichnet sich ab - Warnstreik soll trotzdem stattfinden Die Tarifverhandlungen bei der BVG waren vorerst gescheitert. Zwar zeigen sich beide Seiten mittlerweile für eine Schlichtung bereit. Der geplante Warnstreik am Mittwoch und Donnerstag soll laut Verdi aber weiter stattfinden.

Warnstreik trotz Aussicht auf Schlichtung

Aus Sicht der Senatsverwaltung sprechen aber auch Gründe der Verkehrssicherheit gegen eine Freigabe der Busspur. Dort seien Radfahrer unterwegs, und gerade an Streiktagen stiegen viele Menschen aufs Zweirad um. Außerdem verwies die Sprecherin darauf, dass Krankenwagen, Polizei und Taxen Busspuren nutzen - und im Falle einer Freigabe dieser Spuren auch für normale Autos womöglich ausgebremst würden. Die Gewerkschaft Verdi hält trotz einer möglichen Schlichtung an den geplanten zweitägigen Warnstreiks fest. Fahrgäste müssen sich also am Mittwoch und Donnerstag erneut auf erhebliche Einschränkungen im Berliner Nahverkehr einstellen.

picture alliance/dpa/Michel Winde FAQ | BVG-Tarifkonflikt - Warnstreik, unbefristeter Streik, Schlichtung: Was bedeutet das? Noch hat der nächste BVG-Warnstreik nicht stattgefunden und schon ist von einem unbefristeten Streik die Rede. Nun könnte eine Schlichtung helfen, doch viele Fragen sind offen. Eine Übersicht für alle, die im BVG-Tarifkonflikt nicht mehr durchblicken.



Knackpunkt Grundgehalt

Der Warnstreik soll am Mittwochmorgen mit Betriebsbeginn gegen 3.00 Uhr starten und am Freitagmorgen mit Betriebsbeginn enden. Dann dürften erneut fast alle U-Bahnen, Trams und Busse ausfallen. Hintergrund ist der aktuelle Tarifstreit. Verdi hatte die seit Mitte Januar laufenden Tarifgespräche für die rund 16.600 Beschäftigten der BVG am vorigen Freitag für gescheitert erklärt. Knackpunkt in den Verhandlungen ist vor allem die Höhe des Grundgehalts. Seitdem hat die Gewerkschaft den Berliner Nahverkehr viermal weitgehend lahmgelegt - zuletzt in der vergangenen Woche.

Verdi hält an Urabstimmung über unbefristeten Streik fest

Aktuell sprechen beide Seiten über eine mögliche Schlichtung. Nach einem Gespräch mit der Gewerkschaft Verdi am Dienstag teilte die BVG mit, die Sondierung für eine Schlichtung sei positiv verlaufen. Einzelne Detailfragen zur Schlichtung seien noch offen. "Beide Seiten gehen davon aus, diese Fragen in den nächsten Tagen gemeinsam zu klären", hieß es in einer Erklärung. Dennoch hält die Gewerkschaft an dem Warnstreik fest. Auch die ab Mittwoch geplante Urabstimmung, die gegebenenfalls später unbefristete Streiks ermöglichen würde, soll wie geplant stattfinden, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt.