Der Berliner Wohnungsmarkt ist hoffnungslos überlastet: Auf herkömmlichem Weg an eine Wohnung zu kommen, scheint aussichtslos. Und trotzdem stehen viele Wohnungen im Hochhaus Ruth in Neukölln seit mehr als einem Jahr leer. Warum? Von Efthymis Angeloudis

2024 stieg die mittlere Angebotsmiete für Wohnungssuchende nach IBB-Angaben berlinweit um 12,5 Prozent oder 1,75 Euro auf 15,74 Euro je Quadratmeter nettokalt. Damit liege sie etwa doppelt so hoch wie die ortsübliche Vergleichsmiete, heißt es in dem Wohnungsmarkbericht. Das sei die höchste Differenz aller deutschen Metropolen. In Innenstadtquartieren notiert die Angebotsmiete demnach mehrheitlich bei 20 Euro je Quadratmeter und darüber.

Weitgehend gebremst scheint die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. 2023 sei mit nur noch 4.500 Wohnungen der niedrigste Umwandlungswert dieses Jahrzehnts registriert worden, resümiert die IBB. 2022 waren es noch rund 12.600 Wohnungen mehr. Als Ursache verweist die Bank auf die Genehmigungspflicht für die Aufteilung von Miethäusern in Wohneigentum.



Der IBB-Ausblick deutet auf eine weitere Verschärfung am Wohnungsmarkt hin. Die Baufertigstellungen sanken 2023 im 7,8, die Zahl der Baugenehmigungen um 6,3 Prozent. Trotz anziehender Nachfrage legten Investoren zahlreiche bereits genehmigte neue Wohnungen zunächst auf Eis, weil sich der Bau nicht mehr rechnet. Die Baukosten zogen der IBB zufolge je Quadratmeter um 16,8 Prozent an.