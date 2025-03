Wermer Berlin Mittwoch, 12.03.2025 | 08:51 Uhr

Und unbedingt muss mehr in Digitalisierung und Automatisierung investiert werden. Nur noch den Fahrschein per APP, autonomfahrende Züge wie in Nürnberg bei der U-Bahn, auch bei den Bussen wie in Hamburg autonomfahrende Fahrzeuge innerhalb des S-Bahn-Rings, keine Kundenzentren mehr, sondern nur noch ein zentrales Callcenter mit Chatbot. Diese Restrukturierungen sind dringend und wichtig für den innerstädtischen Mobilitätserhalt, nicht nur weil die Personalkosten so hoch sind, sondern weil uns auch in den kommenden 10 Jahren die Arbeitskräfte ausgehen werden.