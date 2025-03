Liv Schöneberg Montag, 03.03.2025 | 11:36 Uhr

Liegt es an den Wegen oder der Schulbildung? Was die Wege betrifft: ja die Infastruktur in Bbg ist teilweise schlecht. Aber warum schaffen Brand. Azubis nicht das was Azubis in Bayern, im Saarland oder im immer viel gelobten Skandinavien schaffen? Mit dem Rad/ Mofa zur Bushaltestelle/ Bahnhof und dann weiter. Monatskarten sind erschwinglich. Nicht schön im Schneeregen aber eine Investition in die eigene Zukunft.

@ 3 ja ich bin auch in den 70ern von meinem Untermietzimmer in Reinickendorf 90 Min mit der BVG zur PH nach Lankwitz gefahren. Hin und zurück also3 Stunden Lese- und Lernzeit - prima . Ich fand es viel besser als meine Schulzeit in Schweden. Dort 6 km mit Rad vom Dorf zur Landstr bei jedem Wetter, dann mit Bus ( 1mal täglich hin und retour) in die Stadt. Bei Schneesturm auch mal auf den Matten in der Turnhalle übernachtet.

Wenn ich die Jugendlichen an den S-Bahnhöfen z.B. in O- burg sehe, dann glaube ich allerdings, dass es ein Bildungs- und Haltungsproblem ist