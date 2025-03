Bahn sucht regionale Bau-Unternehmen für Strukturwandelprojekt in der Lausitz

Das neue ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus nimmt weiter Gestalt an. Ab sofort können sich regionale Unternehmen wieder auf Aufträge bewerben, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit.

"Unter den aktuell über 30 offenen Leistungen sind auch Gewerke mit einem Vergabevolumen unter einer Million Euro", so die Bahn. Aktuell werden Firmen unter anderem für den Straßen- und Tiefbau, für den Bau von Sanitäranlagen, den Garten- und Landschaftsbau oder Fliesenlegerbetriebe gesucht.