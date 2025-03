Die Gewerkschaft IG BCE hat Mitarbeiter des Energiekonzern Leag an diesem Donnerstag in der Lausitz und Leipzig zu einem Streik aufgerufen. Um Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zwischen Leag und IG BCE zu machen, sollen mehrere Standorte von 8 bis 12 Uhr "in kleinem Ausmaß" bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft dem rbb vorab mit. Auswirkungen für Strom- und Wärmekunden soll es aber keine geben.