Es wird erwartet, dass sich Stromverbrauch in Cottbus in den nächsten sechs Jahren mehr als verdoppelt. Deshalb wird das Mittelspannungsnetz zurzeit massiv aufgerüstet. Von Andreas Rausch

"Wenn man sich vorstellt, dass Flugzeuge in zehn Kilometern Höhe mit einem Luftdruck fliegen, der etwa ein Viertel von dem beträgt, was wir hier haben, und dann herrschen da noch minus 50, minus 60 Grad Celsius. Um diese Bedingungen zu erzeugen, braucht man große Aggregate, die einen erheblichen Strombedarf haben", sagt Projektleiter Georg Möhlenkamp von Chesco.

Sein Institut allein hat bei der Energieversorgung Cottbus Bedarf an 27 Megawatt angemeldet. Das ist mehr als die Hälfte dessen, was die Stadt bisher komplett an Leistung benötigt.

Dazu kommt ein zweites großes Standbein des Strukturwandels in der Kohleregion: Das Instandsetzungswerk der Bahn, dessen zweite Hälfte noch im Bau ist, hat bis Jahresende Strombedarf von konstant zehn Megawatt. Das bringt Cottbus ins Schwitzen, sagt Markus Filenberg vom Energieversorger EVC. "Die Stadt hat 40, 45 Megawatt Spitzenleistung und jetzt kommt Cottbus praktisch noch zweimal dazu - und das schon in fünf oder sechs Jahren."