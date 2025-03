EU-Komission will Gubener Lithium-Unternehmen Rock Tech unterstützen

Die EU-Komission will die Firma Rock Tech, die in Guben Lithiumhydroxid herstellen will, bei ihrem Vorhaben unterstützen. Das Unternehmen ist Teil einer Liste von 47 Firmen, die durch verschiedene Maßnahmen von der EU gefördert werden sollen.

Zwei Milliarden Euro stünden insgesamt bereit, heißt es. Weil aber viele Projekte schon durch private Geldgeber abgesichert seien, ist laut Komission nicht in allen Fällen eine finanzielle Förderung nötig. Wie die finanziellen Zuwendungen auf die einzelnen Unternehmen verteilt werden sollen, blieb zunächst unklar.