Für Handwerker aus Brandenburg an der Havel wird es in Zukunft leichter, während der Arbeitszeit einen Parkplatz zu finden. Die Stadtverwaltung will einen Handwerkerparkausweis einführen. So solle der Mittelstand gestärkt werden.



Der Vorschlag der Fraktion Freie Wähler wurde am Montagabend im Hauptausschuss bereits einstimmig befürwortet. In der kommenden Woche wird er dann Thema in der Stadtverordnetenversammlung sein. Die Zustimmung dort gilt als sicher.