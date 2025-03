Das geht nicht so weiter Dienstag, 11.03.2025 | 14:09 Uhr

Es werden die Zahlen stagnieren, kein Mensch fährt mehr in die blaue Lausitz. Haben die Einwohner Pech gehabt, wenn sie das Falsche wählen. So ist es in einer Demokratie - die Lausitz in Sippenhaft. So muss das nämlich sein, in den Augen derjenigen, die sich dem Kampf für die Demokratie verschrieben haben.