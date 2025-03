Die etwas in die Jahre gekommene Einrichtung weckt Erinnerungen an die DDR. Erstmals eröffnet wurde das Geschäft tatsächlich im November 1979. Von Anfang an war Schelpeper als Verkäuferin mit dabei. Doch der Betrieb habe sich am Ende wirtschaftlich nicht mehr getragen, erklärt sie. "Man muss sich das so vorstellen: Man hat auf dem Dorf immer den gleichen Umsatz, aber das andere steigt ja", sagt die heute 62-Jährige mit Blick auf die Kosten. Die führen auch Inhaberin Sigrid Hübner sowie deren Tochter und Marktleiterin Andrea Hübner-Vogt als Grund für die Schließung an.

Für einen kurzen Aufschwung hatte zwischenzeitlich die Corona-Pandemie gesorgt, die wieder mehr Menschen in das Geschäft gezogen hatte, berichtet Andrea Hübner-Vogt. Die Leute wären wegen der Kontaktbeschränkungen im Ort geblieben und nicht in größere Städte gefahren. "Nach Corona ist es wieder weniger geworden an Kundschaft. Das ist halt der Zahn der Zeit. Das ist halt eine alte Halle. Alle wollen es neu und schick haben." Zuletzt seien dann die Ausgaben, vor allem die Personalkosten, zu hoch gewesen, während die Einnahmen zu gering blieben.

Folgen hat die Geschäftsaufgabe neben den Anwohnern auch für das Personal. Neben Verkäuferin Karin Schelpeper waren dort bis zuletzt fünf weitere Mitarbeitende und ein Minijobber beschäftigt. Ihnen habe die Inhaber-Familie angeboten, in ihren zwei anderen Edeka-Filialen in Briesen (Oder-Spree) oder Lebus (Märkisch-Oderland) zu arbeiten.

Gerade auch für die älteren Menschen im Dorf ist der Laden eine wichtige soziale Anlaufstelle gewesen, berichtet Elsbeth Kentsch. Die fast 90 Jahre alte Neutrebbinerin sei fast jeden Tag in die "Einkaufsquelle" gekommen. Andere Einkaufsmöglichkeiten, wie einen Bäcker oder Fleischer, gibt es in dem Ort mit seinen nicht mal 1.500 Menschen nicht mehr. Die Schließung belaste Kentsch emotional sehr, vor allem, weil sie jetzt noch abhängiger von ihrer Familie sei, erzählt die Frau. "Ich könnte mich hinstellen und weinen. Wenn man so alt ist wie ich und jetzt nicht weiß, wohin. Man ist so schon ein Anhängsel und jetzt muss ich fragen: Bringst du mir das mal mit oder kannst mich mitnehmen? Das ist traurig."

Mal schnell in den Supermarkt – auf dem Dorf oft ein Problem. Auch Wustrau in Ostprignitz-Ruppin hatte vor einem Jahr keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Dann stießen die Einwohner auf das Tante-Enso-Konzept. Von Björn Haase-Wendt

Laut Frank Schütz, dem Vorsitzenden der "Dorfbewegung Brandenburg" und ehemaligen Bürgermeister im benachbarten Golzow, ist der Dorfladen in Neutrebbin kein Einzelfall. So musste auch der Konsum in Golzow vor wenigen Jahren geschlossen werden. In anderen Orten kämpften Geschäfte ebenfalls ums Überleben. "Wir haben derzeit in der Regionalplanung eine Fokussierung auf Mittelzentren", kritisiert Schütz. "Dort sehen wir in den größeren Orten die Ballungen, wo man von einem Supermarkt zum anderen gehen kann." Leidtragende seien diejenigen, die weniger mobil sind.

Er fordert deshalb Hilfe aus der Politik. So müssten laut Schütz in der Landesplanung Einkaufsflächen an Schwerpunktorten ausgewiesen und Ansiedlungen gefördert werden. In anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein habe man mit Anschubfinanzierungen und Digitalisierung gute Erfahrungen gemacht. Denn eine Grundversorgung sei Schütz zufolge auch für einen attraktiven ländlichen Raum wichtig.