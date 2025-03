Die schwächelnde Automobilbranche hat nun auch Auswirkungen auf den Kyritzer Autoteilehersteller Alutrim. Er hat seine 150 Mitarbeiter zum 1. März in Kurzarbeit schicken müssen. Das bestätigte Geschäftsführer Olaf Leifheit dem rbb am Donnerstag auf Nachfrage.

Demnach wird am Standort im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sechs Monate lang nur von Montag bis Donnerstag gearbeitet. Für die ausfallende Arbeitszeit am Freitag erhalten die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld. So sollen die Jobs erhalten werden. Grund seien weniger Aufträge, so Leifheit. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.