Rekord-Tourismus-Zahlen in Brandenburg - Spreewald am beliebtesten

Rund die Hälfte aller Übernachtungen wurde in Hotels, Gasthöfen und Pensionen gebucht. Knapp 3,5 Millionen Gäste checkten hier ein. In Ferienzentren, -häusern und -wohnungen übernachteten 0,8 Millionen Gäste für 2,4 Millionen Übernachtungen.

Den höchsten Zuwachs an Übernachtungen gebe es im Dahme-Seenland mit einem Plus von 34,6 Prozent. Der Brandenburger Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) sagte dem rbb, naturnahe Angebote wie Camping seien Wachstumstreiber für den Tourismus im Land.

Dass der Spreewald die meisten Übernachtungsgästetouristen verbucht, hat laut dem Geschäftsführer der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH (TMB), Christian Woronka, mehrere Gründe. "Einerseits hat er eine starke Tradition, die Gäste mit anzieht. Andererseits steht der Spreewald auch für Ganzjahrestourismus, den wir auch noch stärker in Gesamtbrandenburg entwickeln wollen." Der Spreewald ziehe auch in der Winterzeit Gäste an, so Woronka.

Baden und Segeln, wo einst Tagebaubagger Kohle gefördert haben: Das Lausitzer Seenland zieht schon jetzt Touristen an - und es wächst. Nun werden Land und Bergbausanierer aktiv, damit vier weitere Seen genutzt werden können.

Die stärkste Entwicklung beim Camping habe es demnach im Lausitzer Seenland gegeben. Das Seenland hat dem TMB-Geschäftsführer zufolge auch eine überdurchschnittliche Aufenthaltsdauer. "Wir freuen uns sehr, wenn die Seen im nächsten Jahr alle geflutet sind beziehungsweise miteinander verbunden werden und so dort ein ganz tolles neues Wassersportrevier vorhanden ist", so Woronka.

Als ein Reisegebiet mit Entwicklungspotenzial sieht der Geschäftsführer der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH den Elbe-Elster-Kreis im Süden Brandenburgs. "Die Industriekultur ist der eine Bereich, aber es gibt auch beispielsweise im Bereich der klassischen Kultur in Doberlug-Kirchhain ein ganz tolles Museum, in dem Preußen Sachsen trifft", so Christian Woronka.

Es gebe in der Region auch kreative Ideen für den Tourismus. "Was wir zum Sommer mit betrachten können, ist, dass dort auch Upcycling stattfindet und ein Windrad zum Ferienhaus wird", so Woronka. In Lichterfeld am Bergheider See bekommt ein ausrangiertes Windrad ein zweites Leben, indem um den Stumpf herum zurzeit eine rund 70 Quadratmeter große Wohnung gebaut wird.