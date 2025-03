Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) hat es auch in der fünften Tarifrunde keine Einigung gegeben. Die Arbeitgeberseite habe das eigene Angebot erneut nachgebessert, teilte die BVG am Mittwochabend mit. Eine Reaktion von der Gewerkschaft Verdi, die die Arbeitnehmerinteressen vertritt, stand am späten Abend zunächst noch aus. Das Angebot der BVG sehe eine Laufzeit von 24 statt 30 Monaten vor, sowie rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres 240 Euro zusätzlich pro Monat, heißt es. Weitere 135 Euro soll es demnach ab März des kommenden Jahres geben. Das entspreche einer Erhöhung von insgesamt 13,6 Prozent.

"Wir sind den hohen Forderungen der Gewerkschaft erneut deutlich entgegengekommen und sind am Limit unserer finanziellen Möglichkeiten", teilte BVG-Personalvorständin Jenny Zeller-Grothe mit. "Die Grundlagen für einen sehr guten Abschluss in der nächsten

Runde sind gelegt."



Wie Verdi die Offerte bewertet, blieb zunächst offen. Die Gewerkschaft forderte eigentlich 750 Euro mehr pro Monat und höhere Beträge bei den Zulagen. Außerdem will sie nur eine Laufzeit von 12 Monaten. Die nächste Gesprächsrunde ist für kommende Woche Freitag angesetzt.



Sollte es dann keinen Abschluss geben, hat Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt eine Urabstimmung über unbefristete Streiks in Aussicht gestellt. Kürzere Warnstreiks sind bis dahin ebenfalls möglich. Bisher hat Verdi nach jeder Runde die eigenen Mitglieder über das

weitere Vorgehen befragt. Bereits zwei Mal gab es Warnstreiks, die weite Teile des Berliner Nahverkehrs lahmlegten.