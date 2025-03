Harald Rumsch Freitag, 21.03.2025 | 15:38 Uhr

Liebe Verhandlungspartner,



wieso ist es so schwer eine Einigung zu finden? Meine Rente erhöht sich nicht mal halb soviel, wie das letzte Angebot der BVG. Und ich muss am Ende diesen maßlose Forderung mit meiner Rente bezahlen. Warum denkt da niemand drüber nach?



Habe fertig und überlege meine Jahreskarte zurückzugeben. Kommt ja eh kein Bus mehr zu mir in den Grunewald



Enttäuschte Grüße an die Partner von verdi



Harald