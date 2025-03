Beschäftigte der Charité-Tochter CFM treten am Mittwoch in unbefristeten Streik

Die CFM (Charité Facility Management) ist unter anderem für Krankentransporte, Reinigung, Catering und Technik zuständig. Verdi fordert, die Bezahlung der CFM-Beschäftigten an die des Charité-Personals anzugleichen. Sie arbeiteten zu deutlich schlechteren Bedingungen, diese Zweiklassengesellschaft müsse ein Ende haben, hieß es.

Zuvor hatten in einer Urabstimmung laut der Gewerkschaft 99,3 Prozent ihrer Mitglieder, die bei CFM beschäftigt sind, für einen unbefristeten Streik gestimmt .

Die Mitarbeiter der Charité-Tochter CFM treten ab Mittwoch in einen unbefristeten Streik. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit.

Der Regierende Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) bezeichnete die ungleiche Bezahlung von Mitarbeitern der landeseigenen Klinikkonzerne und deren Tochterunternehmen als Ungerechtigkeit. "Wir gucken uns das an, wir überprüfen das", versicherte er vor knapp zwei Wochen vor CFM-Mitarbeitern bei der Gesprächsreihe "Kai Wegner vor Ort". Schon vor Beginn der Veranstaltung hatten etliche von ihnen den CDU-Politiker abgefangen und auf ihre Situation hingewiesen.

Die Gewerkschaft verweist darauf, dass CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag zugesagt hätten, dass die CFM-Beschäftigten genauso bezahlt werden sollten wie die der Charité. Sie wirft der schwarz-roten Koalition einen "kaltschnäuzigen Bruch" des Koalitionsvertrags vor.

Schlichter empfehlen Lohnerhöhung in zwei Stufen

Der CFM-Geschäftsführung wirft die Gewerkschaft "Arbeitsverweigerung am Verhandlungstisch" vor. Ohne Reinigung, Transport, Catering, Handwerk und den vielen anderen Gewerken der CFM würde die Charité nicht funktionieren. "Wir sind nicht mehr bereit, das Sparschwein der Charité zu sein. Deshalb treten wir jetzt in den Streik", erklärte Robin Weber, Medizintechniker und Mitglied der Tarifkommission, laut der Mitteilung.

Die Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft waren in den vergangenen Wochen mehrfach in einen Warnstreik getreten. Der unbefristete Streik soll den Angaben zufolge mit der Frühschicht am Mittwoch beginnen. Die Gewerkschaft rechnet mit Einschränkungen bei der Patientenversorgung.