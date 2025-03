Deutschlandticket ab Ende 2025 nicht mehr in ICs und ICEs in Berlin und Brandenburg gültig

Eigentlich gilt das Deutschlandticket nur in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs. Doch es gibt Ausnahmen: In manchen Fernzügen in Berlin und Brandenburg darf man es ebenfalls nutzen. Damit dürfte ab Ende des Jahres Schluss sein.

Das Deutschlandticket ist ab Ende des Jahres höchstwahrscheinlich nicht mehr für bestimmte Fernzugverbindungen in Berlin und Brandenburg gültig. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte am Dienstagabend rbb|24 auf Anfrage, dass der Konzern einen Vertrag auf Anerkennung von Nahverkehrstickets auf den drei betroffenen Fernverkehrstrecken in der Region zum Jahresende gekündigt hat. Zuerst hatten "nd" (ehemals "Neues Deutschland") und "Spiegel" darüber berichtet.

Inhaber von Nahverkehrstickets können seit 2020 die IC-Verbindungen zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Elsterwerda sowie Potsdam-Hauptbahnhof und Cottbus sowie die ICE-Verbindung zwischen Berlin-Südkreuz und Prenzlau ohne Aufpreis nutzen. Nach der Einführung des Deutschlandtickets im Jahr 2023 konnten das auch dessen Abo-Kunden. Die Intercity-Züge werden auf den genannten Abschnitten als Nahverkehrsverbindungen [RE56: Berlin-Cottbus; RE17: Elsterwerda-Berlin und RE28: Berlin-Prenzlau] eingesetzt.

Für alle weiteren Fernverkehrszüge in der Region galt das Ticket nicht.