dibo Donnerstag, 06.03.2025 | 10:34 Uhr

Die Briefpost mag zwar rückläufig sein, aber das Paketaufkommen ist dank Internet etc. stetig steigend.

Und in diesem Zusammenhang auch einmal die Frage an jeden einzelnen selbst:

Wer versucht denn nicht, so billig wie möglich einzukaufen ?

Und bei den Bestellungen im Internet sollen doch die Versand-/Paketkosten auch so gering wie möglich ausfallen,

am besten ist sogar eine versandkostenfreie Lieferung.

Und wenn bei Post/DHL die Löhne regelmäßig steigen und bei den anderen großen Paketdienstleistern nicht ( und davon gibt es mindestens noch 4 große Unternehmen ) dann bleibt Post/DHL am Ende auch gar nicht so viel übrig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Versender wählen wie auch die Kunden in der Regel den Günstigsten.

Das ist leider auch eine Tatsache.