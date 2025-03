Das Glas ist zu zweidrittel voll Dienstag, 04.03.2025 | 10:28 Uhr

Es sind genau diese Einschätzungen, die hier im Kommentar geäußert werden, die das Image von Ausbildung schlecht machen. Wenn 69 % sagen, dass die Ausbildung o.k. ist, so lässt dies nicht ein negatives Allgemeinbild zu, es sei denn, man will alles schwarz sehen. Welche Gründe zur (Un-) Zufriedenheit führen wird nicht deutlich, was schade ist. Ob eine Übernahme erfolgt, hängt halt auch von der Perspektive des Unternehmens an. In einer Region, die sich engagiert und regionale Anbieter nachfragt kann halt auch eher etwas Positives entstehen. Wenn nur gejammert wird und die Politik mal wieder an Allem Schuld hat, dann wird da auch nichts entstehen! Verantwortung übernehmen ist das Gebot der Stunde!