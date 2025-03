Mehr E-Autos in Deutschland verkauft - 76 Prozent weniger Teslas neu zugelassen

Do 06.03.25 | 10:42 Uhr

Der Absatz batteriebetriebener Autos (Battery Electric Vehicle - BEV) legte über alle Hersteller hinweg im Vergleich zum Februar 2024 um 30,8 Prozent auf 35.949 Autos zu. Das geht aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor.

Deutsche Autokäufer halten jedoch weiter Abstand von Elektroautos des US-Herstellers Tesla. Der Absatz von Neuwagen des von Elon Musk geführten Unternehmens ging in Deutschland im Februar erneut deutlich zurück - und das, obwohl insgesamt deutlich mehr Elektroautos auf die Straßen gekommen sind. Laut Kraftfahrt-Bundesamtes wurden 76,3 Prozent weniger Teslas neu zugelassen als im Vorjahresmonat.

In Summe waren es 1.429 Wagen des US-Elektroautobauers, die auf deutsche Straßen kamen. Im Januar waren die Tesla-Neuzulassungen bereits um fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen, und auch über das gesamte Jahr 2024 hatte bei Stromern keine Marke so stark an Absatz eingebüßt wie Tesla.