Estrel-Tower in Neukölln - Berlins höchstes Hochhaus feiert Richtfest

Mo 03.03.25 | 07:26 Uhr

Das zweithöchste Gebäude in Berlin nach dem Fernsehturm ist der Estrel-Tower schon jetzt, auch wenn noch an ihm gebaut wird. Am Montag feiert der Wolkenkratzer in Neukölln Richtfest - und soll bis Ende des Jahres fertig sein.

Das Bauprojekt Estrel-Tower in Berlin-Neukölln feiert am Montag Richtfest. Das Hochhaus an der Sonnenallee soll bis Ende 2025 fertiggestelllt sein. 176 Meter ragt es in die Höhe - damit ist es das höchste Haus Berlins. Als Gebäude höher ist nur noch der Fernsehturm am Alexanderplatz mit 368 Metern. Gegenüber des neuen Turms liegen die bestehenden Veranstaltungs- und Hotelgebäude des Estrel, verbunden durch einen Versorgungstunnel. Getrennt wird das Ensemble von der Sonnenallee, daneben verläuft die aktuell im Bau befindliche Erweiterung der Stadtautobahn A100. Der Turm soll auf 45 Etagen ein Hotel, dazugehörige möblierte Langzeit-Apartments, Büroflächen, Veranstaltungsräume und Luxusangebote wie eine Skybar beherbergen. Ursprünglich für 720 Hotelzimmer konzipiert, wurde das Design während der Covid-19-Pandemie und angesichts deutlich gestiegener Baupreise überarbeitet, sprich: aus Kostengründen etwas eingedampft. Nun sind noch 522 Zimmer geplant, darunter 90 sogenannte "Long-Stay-Apartments" für längere Aufenthalte sowie zehn Suiten in den oberen Etagen, mit Butler-Service - und dafür mehr Büros.

Das sind die höchsten Gebäude Berlins

Bild: picture alliance/dpa/Hauke Schröder Berlins Skyline hat einen Neuzugang: Der Estrel-Tower feiert am Montag Richtfest. Der Bau in der Neuköllner Sonnenallee soll Ende diesen Jahres fertig gestellt werden. Mit 176 Metern ist es - das höchste Haus der Haupstadt. Damit hat Berlin seinen ersten Wolkenkratzer mit 45 Etagen, der auf einer 3,60 Meter dicken Bodenplatte und 52 Pfählen steht.

Bild: Picture Alliance/imageBROKER/Ronny Behnert Das höchste Gebäude insgesamt ist der Berliner Fernsehturm mit 368 Metern. In die Kategorie Wolkenkratzer fällt die lange, lange Nadel aber nicht.

Bild: dpa/Schülke Berlins Skyline ist, anders als beispielsweise in Frankfurt (Main), über das Stadtgebiet verstreut. Nicht weit weg vom Estrel Tower befindet sich das zweithöchste Haus der Stadt: Der Amazon Tower in Friedrichshain misst 142 Meter - die sich auf 33 Etagen verteilen. In knapp 21 Sekunden geht es mit dem Fahrstuhl vom Erdgeschoss bis nach oben.

Bild: dpa/Hettrich Weiter geht es nach Berlin-Mitte, wo sich das 125 Meter hohe Hotel Park Inn befindet. Es wurde von von 1967 bis 1970 errichtet. Während der Umbauarbeiten wurden auf der 37. Etage (von insgesamt 41) hinter einer Rigipswand ein verschollenes Kunstwerk von Gertraude Pohl und Gunda Walk wiederentdeckt.

Bild: dpa/Joko Auf gleicher Höhe - ebenfalls mit 125 Metern Höhe - erblickt man die Treptowers in Treptow mit 32 Etagen. Fun fact: Die "Allianz"-Leuchtbuchstaben waren zunächst um die 15 Meter hoch. Wegen der zu starken Lichtabgabe vor allem für den Flugverkehr wurden sie auf acht Meter verkleinert.

Bild: dpa/Joko Der Problembau unter Berlins Hochhäusern: Der Steglitzer Kreisel misst 120 Meter Höhe mit 30 Etagen. Wegen Insolvenzen und Korruption ist der Kreisel zur Skandal-Immobilie avanciert - und das seit den 1970er Jahren. Früher war hier das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf untergebracht. Dann folgte die Asbestsanierung. Ein neuer Investor plant nun Wohnungen, Büros und mehr.

Bild: dpa/Hettrich Das Upper West und das Zoofenster Berlin begegnen sich in Charlottenburg bei 118,8 Meter auf Augenhöhe. Die beiden Gebäude bilden ein Torensemble zur Kantstraße und rahmen die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz städtebaulich ein.

Bild: dpa/Schoening Am Potsdamer Platz stehen gleich mehrere Hochhäuser zusammen: der Atrium Tower mit 106 Metern Höhe,...

Bild: dpa/Schulz ...gefolgt vom Kollhoff-Tower (mitte) und dem Bahntower (rechts) - beide messen eine Höhe von 103 Metern. Dazwischen - fast etwas verloren - steht übrigens die erste Verkehrsampel Deutschlands, die 1924 in Betrieb genommen wurde.

Bild: imago Es ist zwar nicht das höchste Gebäude Berlins, aber mit 100 Metern ist "Die Pyramide " immerhin das höchste im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Bild: imago images/Jochen Eckel Ebenfalls im Club der Hochhäuser über 100 Meter: Das Ku'damm Karree steht mit seinen 102 Metern in Charlottenburg. Seit 2018 wird es mit Unterbrechungen saniert. 2025 und 2026 sollen nach und nach Teile des Areals fertig gestellt werden. Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





















Baustart im Juli 2021

Die 44. Etage beherbergt eine Bar mit Panoramablick über Berlin, während im Sockelbau ein Restaurant und eine Bäckerei geplant sind. Ein Fitness- und Spa-Bereich mit Schwimmbad, Saunen und Wellnessangeboten soll sowohl Hotelgästen als auch externen Besuchern offenstehen. Acht Etagen sind für vermietbare Büroflächen vorgesehen. Der angeschlossene Sockelbau verfügt über einen Veranstaltungssaal für bis zu 1.200 Personen. Durch diese Mischnutzung hoffen die Betreiber, die Estrel-Gruppe des Gründers Ekkehard Streletzki und seines Sohnes Maxim, Risiken wie Ausfälle im Hotelgeschäft wie bei der Corona-Pandemie abzufedern. Das bestehende Estrel-Hotel ist bereits das größte Hotel Deutschlands. Die Bauarbeiten an dem neuen Turm hatten im Juli 2021 begonnen. Mit geschätzten Investitionen von 260 Millionen Euro gehört der Estrel-Tower zu den teuersten Hotelprojekten Deutschlands. Die Finanzierung erfolgte durch Eigenmittel der Estrel-Gruppe und langfristige Kredite, wobei die Pandemie-bedingte Umplanung zu zusätzlichen Kosten führte. Der Estrel-Tower setzt einen Präzedenzfall für Hochhausbauten in Berlin, wo die Höhenentwicklung bisher restriktiv gehandhabt wurde. Gebäude höher als 100 Meter sind anders als in vielen anderen Großstädten nicht konzentriert, sondern im Stadtgebiet verteilt.

