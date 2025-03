Bild: dpa/Schülke

Berlins Skyline ist, anders als beispielsweise in Frankfurt (Main), über das Stadtgebiet verstreut. Nicht weit weg vom Estrel Tower befindet sich das zweithöchste Haus der Stadt: Der Amazon Tower in Friedrichshain misst 142 Meter - die sich auf 33 Etagen verteilen. In knapp 21 Sekunden geht es mit dem Fahrstuhl vom Erdgeschoss bis nach oben.