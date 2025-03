Die Gewerkschaft Verdi will am Montag den Flughafen Berlin-Brandenburg und andere deutsche Flughäfen bestreiken. Aufgerufen zum Streik sind die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienstleister. Das dürfte Auswirkungen auf den Flugverkehr haben.

Nach den Warnstreiks im Öffentlichen Dienst will die Gewerkschaft Verdi am Montag auch die größeren deutschen Flughäfen bestreiken. Wie Verdi am Freitagmorgen mitteilte, soll unter anderen am Flughafen Berlin-Brandenburg BER und in anderen großen Städten wie Frankfurt oder München das Bodenverkehrspersonal streiken. Aufgerufen sind laut Verdi deutschlandweit bis zu 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betroffen seien "nahezu alle deutsche Flughäfen", hieß es.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gehen die Warnstreiks am dritten Tag weiter. In Berlin wird erneut bei der BSR sowie in den Kliniken von Charité und Vivantes gestreikt. Betroffen von den Warnstreiks ist auch Brandenburg.

Warnstreiks in der Region gehen am Freitag weiter

Verdi kündige den Warnstreik eigenen Angaben zufolge frühzeitig an, um den Passagieren Planungssicherheit zu geben. Die Passagiere müssen sich voraussichtlich auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Der Streik soll am Montag von 0 bis 24 Uhr andauern.

"Wir sehen uns zu diesem Warnstreik gezwungen, da die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bisher kein Angebot vorgelegt und keine Bereitschaft gezeigt haben, unsere berechtigten Forderungen zu erfüllen", wird die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle in der Mitteilung zitiert.

Die Vize-Vorsitzende der Gewerkschaft, Behle bat um Verständnis bei den Fluggästen, erklärte den Streik aber dennoch für alternativlos. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die dieser Streik für die Fluggäste mit sich bringt. Doch ohne den Druck durch Arbeitskampfmaßnahmen wird es keine Bewegung in den Verhandlungen geben", so Behle.

Es sind nicht die ersten Streiks an deutschen Flughäfen in den aktuellen Tarifverhandlungen. In Köln, Düsseldorf, Hamburg und München war es bereits zu Streiks mit zahlreichen Flugausfällen gekommen. Beim Streik in München vor rund einer Woche fielen mindestens 80 Prozent der Flüge aus.

Der Flughafenverband ADV kritisierte den nun angekündigten Warnstreik. "Durch die Streiks an 11 Flughafenstandorten gleichzeitig, wird ein ganzes Land vom Luftverkehr abgeschnitten", sagte ADV-Geschäftsführer Ralph Beisel. Verdi nutze seine "Streikmacht" zu Lasten der Reisenden und verursache "erhebliche Umsatzeinbußen für den Luftverkehr", so Beisel. Er forderte, eine Lösung am Verhandlungstisch zu suchen. Flughäfen würden zur kritischen Infrastruktur gehören und müssten vor Streikeskalationen geschützt werden, so Beisel. Der Verband rief Reisende auf, sich bei ihrer Fluggesellschaft frühzeitig über den Flugstatus zu informieren.