Am Dienstag endet die Frist für Investoren, die Angebote für das ICC abgeben wollen. Wie viele Interessenten sich bislang schon gemeldet haben, wollte die zuständige Wirtschaftsverwaltung nicht preisgeben. Das gefährde eine rechtmäßige Vergabe, hieß es. Der Senat bietet das ehemalige Kongresszentrum in Erbbaupacht für 99 Jahre an.

Die eingereichten Konzepte sollen geprüft und dann auf ein paar wenige aussichtsreiche Vorschläge reduziert werden, um sie weiter zu verfeinern. Im März 2026 sollen dann konkrete Angebote eingeholt werden und bis Ende 2026 ein Gewinner feststehen.