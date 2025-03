Im Fokus der internationalen Tourismusbörse stehen in diesem Jahr unter anderem nachhaltiger Tourismus, Klimawandel, künstliche Intelligenz und neue Reisetrends. Mit der Messe will die Branche in ein erfolgreiches Touristik-Jahr starten.

Die Internationale Tourismusbörse (ITB) beginnt am Dienstag auf dem Berliner Messegelände. Bei der weltgrößte Reisemesse sind 5.800 Aussteller aus 170 Ländern vertreten. Die Messe erwartet bis Donnerstag etwa 100.000 Teilnehmer aus der Tourismusbranche. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist die weltgrößte Reisemesse nicht mehr für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Der Spreewald ist das beliebteste Reiseziel in Brandenburg. Nicht nur das zeigen die Zahlen für das letzte Jahr: Das Land hat insgesamt mehr Touristen angezogen - und einen Rekord aufgestellt.

Gastland ist in diesem Jahr Albanien: Das kleine Balkanland erlebte in den vergangenen Jahren einen Tourismusboom und wirbt auf der ITB mit seiner landschaftlichen Vielfalt und dem kulturellen Erbe. Im vergangenen Jahr besuchten etwa 11,7 Millionen das Balkanland, fast doppelt so viel als vor der Corona-Pandemie.

Parallel zur ITB findet auf dem Messegelände auch ein Fachkongress statt unter dem Motto "The power of Transit lives here". Bei rund 200 Vorträgen, Präsentationen und Podiumsdiskussionen tauschen sich internationale Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Trends der Branche aus.