Do 27.03.25 | 18:46 Uhr | Von Adrian Bartocha und Sophie Goldau, rbb24 Recherche

Im Gesundheitsbereich wird immer mehr betrogen. Das zeigt ein Bericht des Spitzenverbandes der Krankenkassen. In den Jahren 2022 und 2023 ging es um mehr als 200 Millionen Euro.

Die Krankenkassen ermitteln selbst in den Verdachtsfällen und schalten teils auch Behörden wie die Staatsanwaltschaft oder den Zoll ein. Oft fällt Fehlverhalten auch durch Routine-Kontrollen auf. Als "gesichert" gilt Geld, dass die Kassen beispielsweise nach einer Klage zurückerhalten haben oder es absehbar ist, dass sie es wiederbekommen.

Insgesamt stellten die Kassen in den Jahren 2022 und 2023 Betrugshandlungen im Umfang von gut 200 Millionen Euro fest, wie es im aktuellen GKV-Bericht heißt. Dieser wird am Freitag veröffentlicht. Es sei die höchste Summe seit der regelmäßigen Erfassung im Jahr 2008, heißt es darin.

Laut dem in Berlin ansässigen Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV) gelingt es Kriminellen immer häufiger, gefälschte Rezepte für teure Medikamente einzulösen, die die Kassen dann bezahlen müssen – sofern der Betrug nicht auffliegt. Zu den Medikamenten gehören beispielweise Schmerzmittel wie Tilidin und Fentanyl, die in der Drogenszene nachgefragt werden.

Grundsätzlich sind alle Leistungsbereiche der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung betroffen. Abgerechnete, aber nicht erbrachte Leistungen, sowie erbrachte Leistungen ohne vertragsgemäße Qualifikation und Urkundenfälschung kämen besonders häufig vor, heißt es in dem GKV-Bericht. Die verfolgten Fälle werden dem Verband zufolge immer größer und komplexer: Man habe es zunehmend mit vernetzten Strukturen und mehreren Beteiligten zu tun, heißt es.

Der GKV zieht in seinem Bericht der "Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen" generell eine düstere Bilanz: "Dreistellige Millionenbeträge, die durch Fehlverhalten im Gesundheitswesen verlorengehen, fehlen zugleich für die medizinische und pflegerische Versorgung der Menschen", sagt Martin Krasney, Vorstand des GKV-Spitzenverbandes mit Sitz in Berlin.

Der GKV-Bericht schildert einen Fall, in dem Rezepte in einer Apotheke eingelöst wurden, die sowohl vom Wohnort der Versicherten als auch vom Sitz der verschreibenden Arztpraxis mehrere hundert Kilometer entfernt lag. Laut Bericht ging es um einen dreistelligen Millionenbetrag. Vereinzelt sollen Rezepte eingelöst worden sein, die erst nach dem Tod der Versicherten ausgestellt worden waren. Die Betrugshandlungen, allen voran mit gefälschten Papierrezepten, kosteten die Kassen im Bereich der Arznei- und Verbandsmittel fast 86 Millionen Euro. Vergleichsweise wenige Fälle würden dort - angesichts der Preise - hohe Schadenssummen verursachen. Nur knapp 37 Millionen Euro konnten gesichert und wieder für die Versorgung eingesetzt werden.

Die aufgedeckten Betrügereien liegen in diesem Bereich bei über 62 Millionen Euro – nur 21 Millionen Euro konnten gesichert werden.

Fast die Hälfte aller eingegangenen Hinweise betrafen Delikte im Bereich der Pflege. Dienstleister sollen etwa falsche Zeiten und mehr Leistungen, als tatsächlich erbracht worden waren, abgerechnet haben. Auch gefälschte Berufsurkunden und Patienten-Unterschriften führt der GKV als typisches Beispiel für Betrug in dieser Branche an.

Laut GKV wird ein weiteres professionelles Betrugsmuster zunehmend sichtbar: die Gründung sogenannter Scheinfirmen. Als Geschäftsführer dieser Unternehmen werden nach Informationen von rbb24-Recherche oft ahnungslose, suchtkranke Menschen aus Osteuropa eingesetzt. Die Firmen existieren aber nur auf dem Papier oder als Briefkästen.

Über diese Scheinunternehmen werden Menschen bei Kranken- und Sozialkassen angemeldet. Dabei handelt es sich allerdings um Personen, die oft gar nicht wirklich bei den Firmen beschäftigt werden. Ihre Entgeltabrechnungen, Gehaltszahlungen und Arbeitsverträge sind oft manipuliert oder gefälscht.

Das Ziel dieser Konstrukte ist laut GKV, Sozialleistungen "in einem möglichst großen Umfang" zu erschleichen. Kriminelle und Betrüger gelangen auf diese Weise nicht nur an aufwändige medizinische Leistungen, sondern auch an verschiedene Sozialleistungen: Sie lassen sich dann Krankengeld, Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld auszahlen. Die Schäden betreffen somit oft mehrere Sozialversicherungsträger gleichzeitig. Laut GKV-Spitzenverband handelt es sich dabei längst nicht mehr um Einzelfälle: Die Täter gehen gezielt vor und sind zum Teil bandenmäßig organisiert.

Die geschädigten Kassen seien oft nicht in der Lage, den vollen Umfang des Fehlverhaltens zu erkennen, heißt es im Bericht. Der Vorstand des GKV Martin Krasney fordert deshalb eine Änderung des Sozialgesetzbuches, um Abrechnungsdaten zentral an einer Stelle zusammenzuführen: "Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz könnten so endlich auch kriminelle Sachverhalte erkannt werden, die mit den bisherigen Möglichkeiten einer einzelnen Krankenkasse nicht aufgedeckt werden können."