Für die meisten Fahrer ist der Weg nach Spandau die letzte Fahrt des Tages. Zuvor haben sie stundenlang zick-zack durch Berlin Burger, Pommes oder Currys ausgeliefert. An diesem Abend steht die Betriebsratswahl für knapp 2.000 aktive Lieferando-Kuriere aus Berlin und Potsdam an. Das Zusammentreffen im Wahllokal ist einer der wenigen Momente des Austauschs zwischen den sonst allein fahrenden Ridern.

Was ist passiert? "Von einem Tag auf dem anderen konnte ich mich in Spandau, wo ich immer arbeite, nicht mehr in die App einloggen. Das war ein Schock", heißt es vom selben Mitarbeiter. Ein anderer zeigt auf seinem Handy eine Nachricht aus der App, in der er seine Arbeitsanweisungen erhält. Dort heißt es, er solle jetzt - statt in Spandau auszuliefern - nach Charlottenburg-Wilmersdorf oder Steglitz-Zehlendorf fahren. Und: "Das Einloggen außerhalb der oben genannten Bezirke kann als Nichtbefolgen einer Arbeitsanweisung gewertet werden und zu disziplinarischen Maßnahmen wie (…) Kündigung deines Vertrages führen."

Der Grund: In Spandau setzt Lieferando seit Kurzem auf das so genannte Flottenpartnersystem. Konkret heißt das: Das Unternehmen lagert die Kurierfahrten an ein Subunternehmen aus. Die Lieferando-Fahrer in Spandau müssen nun einen längeren Arbeitsweg in Kauf nehmen und in anderen Bezirken um weniger Aufträge konkurrieren. Die Alternative lautet: Sie wechseln zum Subunternehmer Fleetlery, der nun in Spandau ausliefert, und damit nehmen veränderte Arbeitskonditionen in Kauf. Fleetlery soll nach rbb-Informationen von den Fahrern für jeden Auftrag eine Vermittlungsgebühr fordern. Statt garantiertem Mindestlohn und Festanstellung werde nun pro Lieferung gezahlt.