Die grüne Transformation der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) kommt deutlich langsamer voran als geplant. Es sollten Milliarden investiert werden, um die Produktion nachhaltiger zu machen. Doch für die grüne Wasserstoffanlage, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollte, fehlt die wirtschaftliche Grundlage, wie PCK-Geschäftsführer Ralf Schairer dem rbb am Rande der sogenannten Zukunftswerkstatt am Mittwoch sagte. "Im Moment ist das regulatorische Umfeld so, dass es keine Wirtschaftlichkeit für unseren großen Elektrolyseur gibt – da sind wir nicht allein", sagte Schairer. "Aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben."