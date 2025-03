Die Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg haben 2024 mehr gearbeitet als im Vorjahr.

In Berlin wurden insgesamt 2,98 Milliarden Arbeitsstunden gezählt - ein Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Brandenburg nahm die Arbeitszeit pro Kopf um 0,5 Prozent zu und stieg damit um sieben Stunden auf 1.376 Stunden, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte [statistik-berlin-brandenburg.de].