Claus Berlin Montag, 24.03.2025 | 13:53 Uhr

Der Verkaif erfolgte (an den Mitarbeitern vorbei) an die italienische Firma Bending Spoons. Diese Firma hat schon in der Vergangenheit mehrere bekannte Anwendungen zusammengekauft hat, darunter Evernote, WeTransfer oder Streamyard. In den meisten Fällen wurde dann als erstes, die Masse der Mitarbeiter entlassen.

Auch in diesem Fall wurden diese bereits angekündigt und daher werden die Arbeitsplätze in DE sich in Luft auflösen.



Also wie bei so vielen vielversprechenden Startups: Erst ein Unternehmen auf den Schultern von besonders engagierten Mitarbeitern aufbauen, dann Kasse machen und die Mitarbeiter in die Wüste schicken (lassen).