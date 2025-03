Wertschätzung (Schichtarbeit) Montag, 24.03.2025 | 10:15 Uhr

Ich finde es umso erstaunlicher, dass Karin Welge (Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen) für die VKA in Verhandlungen tritt, während erst in diesem Monat ihre Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes mit dem Messer angegriffen wurden. Was ist das für ein Statement, die Schichtzulage auf nur 80 € erhöhen zu wollen? An den Zulagen wird in den nächsten Jahren nichts mehr passieren; da kann man jetzt auch mal richtig etwas rausholen.