Nähere Informationen dazu, wo in Deutschland die Stellen abgebaut werden sollen, gibt es noch nicht. Ob und inwieweit Standorte in Berlin und Brandenburg betroffen sind, ist ebenfalls noch unklar, wie das Unternehmen dem rbb mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers beschäftigt das Unternehmen in den beiden Bundesländern zusammen etwa 5.000 Menschen.

Siemens will weltweit rund 6.000 Stellen Jobs abbauen, 2.850 Stellen davon in Deutschland. Betroffen ist vor allem das Automatisierungsgeschäft, in geringerem Maße auch das Geschäft mit Ladelösungen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Insgesamt beschäftigt Siemens weltweit 86.000 Menschen.

5.600 Stellen - 2.600 davon in Deutschland - sollen bis Ende September 2027 im zur Sparte Digital Industries (DI) gehörenden Automatisierungsgeschäft wegfallen. Es leidet seit einiger Zeit unter anderem an hohen Lagerbeständen bei Kunden und Händlern, was zu schwacher Nachfrage und schlechter Auslastung der Kapazitäten führt.

Dadurch liegt nahe, dass Bayern besonders vom Jobabbau betroffen sein dürfte, da die meisten Werke der DI dort angesiedelt sind.

Im Automatisierungsgeschäft war der Umsatz deutlich abgesackt. Zuletzt ging der Konzern aber von einer Verbesserung im laufenden Jahr aus. Insgesamt laufen die Geschäfte bei Siemens gut: Im ersten Quartal machte der Konzern einen Gewinn von 2,1 Milliarden Euro.

Veränderte Bedingungen in zentralen Märkten machten Anpassungen notwendig, hieß es von Siemens. "Insbesondere der deutsche Markt ist seit zwei Jahren rückläufig. Daher müssen Kapazitäten in Deutschland angepasst werden." Insgesamt werde der Personalbestand in Deutschland aber "in der Tendenz konstant" bleiben, da Siemens in anderen, wachsenden Bereichen rekrutiere.