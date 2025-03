Das Werk des Solarmodul-Hersteller Aleo Solar in Prenzlau (Uckermark) steht offenbar vor dem Aus: Noch in diesem Monat solle die Produktion eingestellt werden, die etwa 200 Mitarbeiter seien gekündigt, sagte Prenzlaus Bürgermeister Hendrik Sommer (parteilos) dem rbb. Aleo Solar stellt seit fast 25 Jahren Solarmodule in der Uckermark her. Der "Nordkurier" berichtete zuerst.

Für eine Stellungnahme war das Unternehmen am Mittwoch nicht zu erreichen. Eigentümer sind offensichtlich Aktionäre in Taiwan und Südkorea.