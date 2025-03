Rund 680 Mitarbeiter, und damit fast die gesamte Belegschaft, bleiben demnach in Kurzarbeit. Die sei nun "unbefristet", sagte ein Unternehmenssprecher. "Da sich die Rahmenbedingungen bislang nicht geändert haben, hat sich auch an der Situation der Stahlwerke nichts verändert."

Die Produktion im Hennigsdorfer Stahlwerk (Oberhavel) steht bis auf Weiteres still. Das teilte die Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH dem rbb am Montag mit. Das Unternehmen gehört zum Konzern Riva Stahl.

Die Produktion in Hennigsdorf steht seit dem 1. Januar still. Seitdem sind die betroffenen Beschäftigen auch in Kurzarbeit. Ursprünglich waren drei Monate angedacht - verbunden mit der Hoffnung, die Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen. Diese hat sich nun offenbar zerschlagen.