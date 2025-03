So 16.03.25 | 09:04 Uhr

In Potsdam gehen am Sonntag die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in die möglicherweise entscheidende Phase.

Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich bis Sonntag Zeit gegeben, einen Kompromiss zu finden. Die dritte Verhandlungsrunde hat am Freitag begonnen. Bisher hat sich keine der Seiten zum Verhandlungsstand geäußert.